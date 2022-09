120 de cazuri noi de COVID-19 depistate in judet in ultima saptamana

De vineri, 2 septembrie, pana joi, 8 septembrie, in judetul Covasna au fost raportate 120 de cazuri noi de infectari cu SARS-COV-2. In spitalele din judet sunt internate 15 persoane, dintre care trei copii. O persoana se afla pe sectia de terapie intensiva, conform Ministerului Sanatatii. Per total, la nivelul judetului se observa o scadere a numarului de cazuri de COVID-19, incidenta fiind de 1,52/1.000, de la 2,65/1.000, cat era acum doua saptamani.Miercuri, 7 septembrie, doar patru ... citeste toata stirea