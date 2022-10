13 cupluri de aur, sarbatorite si la Intorsura Buzaului

Familia este o valoare importanta in orasul Intorsura Buzaului. Acesta este motivul pentru care, cu prilejul finalizarii lucrarilor de reabilitare la Casa de Cultura, dar si cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, a fost organizata sarbatoarea in centrul careia s-au aflat cuplurile care au implinit 50 de ani de casnicie si au celebrat astfel Nunta de Aur.Evenimentul a avut loc duminica, 2 octombrie. Atunci, 11 familii au fost serbate de comunitate in cea mai frumoasa casa de ... citeste toata stirea