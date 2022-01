13 pacienti COVID erau internati miercuri la SJU Covasna

Bilantul saptamanal al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Covasna, prezentat miercuri, 12 ianuarie, ora de referinta 13:00, a aratat ca internati erau 13 pacienti COVID-19, numar in scadere fata de saptamana anterioara. Cifra privind pacientii suspecti de infectie SARS-COV-2 ajunsi in grija medicilor este aceeasi ca in urma cu o saptamana, adica cinci.Acestia din urma asteapta rezultatele testului PCR. Dintre pacientii suspecti, unul este internat la Terapie Intensiva.In ceea ce priveste ... citeste toata stirea