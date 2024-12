15 elevi s-au inscris la Bursele Sfantu Gheorghe, in valoare totala de 25.000 de lei

Primaria si Consiliul Local Sfantu Gheorghe continua traditia acordarii burselor de excelenta pentru elevii cu performante remarcabile din anii terminali de liceu. Anul acesta, 15 elevi si-au depus dosarele pana la termenul limita din 6 decembrie, pentru a concura pentru cele 5 burse in valoare de cate 5.000 de lei fiecare. Premiile vor fi decernate in cadrul sedintei festive de final de an a Consiliului Local, programata pe 19 decembrie.Pana pe 6 decembrie, 15 elevi din anii terminali de ... citește toată știrea