16 tineri, admisi la cursurile de limba romana sau maghiara

Programul "Sprijin financiar acordat tinerilor cu varste cuprinse intre 18-35 de ani in vederea participarii la cursuri de limba romana sau maghiara, destinate vorbitorilor nonnativi", subventionat de Primaria Sfantu Gheorghe cu burse in valoare de 700 de lei, va incepe in aprilie cu 16 candidati. Acestia au fost admisi in urma probei de dosare, derulata saptamana trecuta, la care s-au inscris 29 de tineri.Dintre cei admisi, 10 au optat pentru cursurile de invatare a limbii romane si 6 pentru ... citeste toata stirea