165 de barbati au participat la programul de screening gratuit pentru depistarea cancerului de prostata

Peste 160 de barbati din judetul Covasna au beneficiat de screening gratuit pentru depistarea cancerului de prostata, in cadrul unei campanii organizate recent de catre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe.Campania s-a adresat barbatilor de peste 45 de ani, neaflati in evidenta medicala cu afectiuni urologice, iar in urma testelor au fost depistate cinci cazuri suspecte de cancer de prostata."Programul de screening de cancer de prostata s-a finalizat, 165 de persoane au ...