17 amenzi acordate de politistii din Covasna transportatorilor

Politistii din judetul Covasna au dat 17 amenzi in cadrul operatiunii de control "Truck & Bus", prin care, in perioada 19-25 februarie, au fost verificate masinile si soferii care realizeaza transport de marfuri si persoane. Doi soferi au fost prinsi de oamenii legii la volan dupa ce consumasera bauturi alcoolice."In timpul activitatilor politistii au oprit si controlat 63 de vehicule inmatriculate atat in Romania, cat si in spatiul european si extracomunitar. In urma abaterilor constatate au ... citește toată știrea