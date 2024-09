18 septembrie - ziua fara persoane decedate din accidente rutiere pe drumurile din Europa. Obiectiv indeplinit in judetul Covasna

COMUNICAT DE PRESA. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Covasna desfasoara in aceste zile actiuni in cadrul proiectului european ROADPOL Safety Days, ce are ca principal obiectiv cresterea gradului de constientizare, in randul tuturor categoriilor de participanti la trafic, a riscurilor la care se expun prin nerespectarea normelor rutiere.Concentrarea eforturilor se canalizeaza pe reducerea numarului de accidente rutiere soldate cu pierderi de vieti omenesti, iar politistii ... citește toată știrea