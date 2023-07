Autoritatile din judet au verificat, in perioada 10-16 iulie, in total 19 centre pentru batrani si persoane cu dizabilitati. Controalele au fost organizate la cererea premierului Marcel Ciolacu, dupa ce imagini din "azilele groazei", unde in jur de 100 de beneficiari erau tinuti si tratati in conditii inumane, au facut inconjurul presei. Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, spune, in urma controalelor care au avut loc, ca majoritatea centrelor din judet "functioneaza in conditii bune". ... citeste toata stirea