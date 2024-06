19 localitati din judetul Covasna cu cate un singur candidat pentru functia de primar

In 19 din cele 40 de comune din judetul Covasna s-au inscris in cursa electorala doar cate un singur candidat pentru functia de primar.Cu exceptia comunei Dobarlau, unde actualul primar Bogdan Barbu candideaza pe lista PSD, si comunei Estelnic, unde singura candidatura este cea a independentului Salamon Balasz, in toate celelalte localitati sunt candidati UDMR, iar majoritatea au mai avut cel putin un mandat.Pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Covasna s-au inscris sapte ... citește toată știrea