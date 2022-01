19 persoane afectate de incendiul de la Comandau

Opt case lipite sub acelasi acoperis au fost lovite de focul puternicUPDATE: In urma incendiului a rezultat o victima intoxicata cu fum care refuza transportul la spital.In incendiul puternic de la Comandau, izbucnit duminica dimineata, sunt afectate opt case de locuit, lipite sub acelasi acoperis, dintre care cinci au ars complet si trei la nivelul acoperisului, informeaza ISU Covasna."La fata locului intervin pentru stingerea incendiului 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma , 14 ... citeste toata stirea