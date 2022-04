2 Aprilie este Ziua Internationala a Constientizarii Autismului

Cu prilejul Zilei Internationale a Constientizarii Autismului, marcata pe 2 aprilie, se organizeaza licitatii caritabile si diverse workshop-uri, iar cladiri din 14 orase din tara vor fi iluminate in albastru, culoarea autismului, pentru a atrage atentia asupra problematicii la nivel national.Asociatia Help Autism, RO TSA si Federatia pentru Drepturi si Resurse pentru Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist (FEDRA), insumand peste 100 de ong-uri in autism din Romania, s-au alaturat ... citeste toata stirea