O actiune de control de amploare a politistilor covasneni, derulata in perioada 11 - 15 august pe drumurile din judetul Covasna, a dus la depistarea in trafic a 20 de soferi care se aflau sub influenta substantelor psihoactive. Din cele 42 de teste efectuate de oamenii legii in acest context, aproape jumatate au iesit, asadar, pozitive, la cocaina, metamfetamina, canabis si altele.Printre cazurile evidentiate intr-un raport al IPJ Covasna, transmis joi, se regasesc unele depistate in zona ... citeste toata stirea