In perioada 16 septembrie - 22 septembrie 2023, la nivel european si national, se desfasoara Proiectul ROADPOL Safety Days. Evenimentul, derulat sub egida ROADPOL (Reteaua Europeana a Politiilor Rutiere), are ca principal obiectiv cresterea gradului de constientizare, in randul tuturor categoriilor de participanti la trafic, asupra riscurilor la care se expun in situatia nerespectarii normelor rutiere si adoptarea, de catre acestia, a unei conduite responsabile atunci cand se deplaseaza pe ... citeste toata stirea