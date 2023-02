2022 a fost un an "fructuos" pentru Primaria Valcele

Reprezentantii primariei comunei Valcele se mandresc cu un an bogat din punct de vedere al proiectelor si solicitarilor de finantare depuse pentru dezvoltarea infrastructurii comunei.O serie de proiecte se afla in diferite stadii de implementare. Mentionam cinci dintre ele, investitii mai mari de un milion de euro:"-Reabilitare si modernizare strazi interioare in Satul Araci, comuna Valcele, Judetul Covasna - 1.338.042,90 Euro.-Reabilitare si modernizare santuri, podete, rigole si ... citeste toata stirea