2023 - declarat Anul Memorial Petofi in judetul Covasna

Anul 2023 a fost declarat Anul Memorial Petofi in judetul Covasna, pe parcursul acestuia urmand sa fie organizate numeroase evenimente dedicate poetului si revolutionarului maghiar Petofi Sandor, de la nasterea caruia s-au implinit 200 de ani, a anuntat, marti, conducerea Consiliului Judetean.Potrivit sursei citate, in vara acestui an va fi dezvelita o statuie a lui Petofi Sandor in municipiul Sfantu Gheorghe."In 1 ianuarie 2023 s-au implinit 200 de ani de la nasterea lui Petofi Sandor - ... citeste toata stirea