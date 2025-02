2025 - declarat "Anul copiilor" in judet

Consiliul Judetean (CJ) Covasna a adoptat, joi, o decizie prin care a declarat anul 2025 ca fiind "Anul copiilor in judetul Covasna", sub acest generic urmand sa fie organizate un numar considerabil de activitati dedicate acestora.Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in acest amplu proiect vor fi implicate 11 institutii, precum si mai multe ong-uri care vor organiza sau vor sprijini logistic activitatile dedicate copiilor, printre acestea ... citește toată știrea