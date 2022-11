25 de ani de existenta a DGASPC Covasna

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna a implinit 25 de ani de la infiintare. Cu acest prilej, in data de 17 noiembrie, la Biblioteca Judeteana "Bod Peter" din Sfantu Gheorghe, reprezentantii institutiei au sustinut o conferinta pe tema asistentei sociale si a protectiei copilului.Institutia a pornit in 1997, cu 9 angajati, sub denumirea de Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului. In prezent, peste 500 de angajati lucreaza in cadrul ... citeste toata stirea