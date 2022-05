25 mai - Ziua Internationala a Copilului Disparut si Exploatat Sexual

Peste 7.500 de sesizari privind copiii disparuti au fost inregistrate in decurs de un an la nivel national, arata o statistica a Politiei Romane, furnizata cu ocazia Zilei Internationale a Copilului Disparut si Exploatat Sexual, marcata in data de 25 mai.7.572 de sesizari privind disparitiile de copii au fost rezolvate de politistii structurilor de investigatii criminale, in perioada aprilie 2021 - aprilie 2022. De asemenea, specialistii in prevenirea criminalitatii au desfasurat peste 4.000 ... citeste toata stirea