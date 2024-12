27 de jandarmi covasneni au participat la campania "Doneaza sange de Craciun"

In apropierea sarbatorilor de iarna, jandarmii din judetul Covasna au raspuns apelului de solidaritate lansat de Centrul de Transfuzie Sanguina Sfantu Gheorghe si au participat la campania "Doneaza sange de Craciun". In perioada 11-13 decembrie, 27 de jandarmi s-au alaturat acestei initiative si au donat sange pentru a treia oara in acest an.Prin participarea lor, jandarmii au dorit sa incurajeze cat mai multi cetateni sa ia exemplu si sa contribuie astfel la salvarea de vieti."In preajma ... citește toată știrea