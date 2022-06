28 de cazuri active de COVID-19 in judet

In judetul Covasna mai erau joi, 23 iunie, 28 de cazuri active de COVID-19, conform datelor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna. Cele mai multe infectari cu SARS-COV-2 sunt in orasul Covasna, 12.Cele 12 cazuri active fac ca in orasul Covasna sa fie o raspandire a acestui virus de 1,1/1.000. Urmeaza Barcani, cu 2 cazuri active si o incidenta de 0,49/1.000. Apoi, cu cate un singur caz confirmat, Valea Crisului (0,4/1.000), Bretcu ... citeste toata stirea