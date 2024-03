3.300 de pomi fructiferi distribuiti gratuit in completarea programului "Un copac pentru generatia viitoare"

Fundatia Comunitara Covasna (HKA), care a initiat in urma cu peste un deceniu programul "Un copac pentru generatia viitoare" cu scopul de a revitaliza livezile si de a salva de la disparitie soiurile traditionale, va distribui luna aceasta peste 3.000 de puieti de pomi fructiferi in mai multe localitati din judet.Presedintele Fundatiei Comunitare Covasna, Fleckhammer Otto a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in ultimii 12 ani au fost plantati 45.000 de pomi fructiferi in tot judetul, si, desi ... citește toată știrea