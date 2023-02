3,7 milioane de lei pentru modernizarea DJ 121E din Anghelus

O portiune de 800 de metri din DJ 121E, din satul Anghelus pana la Halta CFR Anghelus, aflata in prezent intr-o stare avansata de degradare, va fi, in curand, modernizata. Miercuri, 15 februarie a.c., a fost semnat contractul de finantare a proiectului, potrivit unei informari a Consiliului Judetean (CJ) Covasna, postata pe Facebook.Anghelus este un sat in comuna Ghidfalau, la aproximativ 10 km de municipiul Sfantu Gheorghe."Drumul Judetean 121E, mai exact portiunea care leaga satul ... citeste toata stirea