3 din 5 incendii au pornit de la horn; ISU Covasna atrage atentia proprietarilor

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna vine cu o serie de recomandari pentru cetateni, in contextul in care pompierii au intervenit la mai multe incendii pornite din cauza cosurilor de fum. In ultimele sapte zile, pompierii au avut misiuni de stingere a unor incendii izbucnite in Chilieni, Iaras, Malnas, Valea Seaca si Araci."In ultima saptamana au avut loc cinci incendii, trei dintre acestea s-au manifestat la hornurile unor case de locuit. Cauza probabila de producere a ... citeste toata stirea