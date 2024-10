3 incendii in zona Intorsura Buzaului, in mai putin de 24 de ore

Trei incendii izbucnite in zona Intorsura Buzaului, mai exact in Bradet, Barcani si Acris, au necesitat interventia pompierilor militari. Incendiile, care au afectat atat zone impadurite, cat si proprietati gospodaresti, au cauzat pagube materiale insemnate, dar din fericire, nu s-au inregistrat victime."In mai putin de 24 de ore, trei incendii in zona Intorsura Buzaului au alertat pompierii militari covasneni", se arata intr-un comunicat transmis de ISU Covasna.Primul incendiu a fost ... citește toată știrea