38 de caini vagabonzi, capturati de pe strazile din Sfantu Gheorghe in luna iunie

Luna trecuta, personalul Adapostului de caini din Campul Frumos a derulat o actiune de prindere a cainilor vagabonzi in fiecare cartier din Sfantu Gheorghe. In total, au fost capturate 38 de animale, iar asta inseamna ca adapostul a devenit din nou prea plin. Intr-o incercare de a gasi solutii, adapostul organizeaza o noua zi a portilor deschise sambata, 6 iulie, intre orele 10:00 si 15:00. Comunitatea este invitata sa adopte sau sa sprijine cainii aflati in nevoie.Majoritatea cainilor ... citește toată știrea