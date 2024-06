4 schimbari-supriza in judetul Covasna, dupa alegerile locale

Toamna va veni cu schimbari in mai multe localitati din judet, dupa ce vor intra in vigoare dorintele covasnenilor, exprimate la scrutinul din 9 iunie. Patru dintre localitati se remarca dupa ce au iesit de sub conducerea primarilor UDMR.Comunele Batani si Ilieni vor avea primari independenti, potrivit rezultatelor obtinute la alegerile locale de duminica, 9 iunie.In Batani, functia va fi preluata de Nagy Istvan Csongor. Acesta a castigat alegerile cu 65% din voturi, in vreme ce deocamdata ... citește toată știrea