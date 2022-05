40 de profesori din Sfantu Gheorghe devin elevi intr-un program anti-cyberbullying

Un program despre prevenirea hartuirii din mediul online in randul copiilor, fenomen, din pacate, in dezvoltare, cunoscut si sub termenul de cyberbullying, va fi organizat la Colegiul National "Szekely Miko" din Sfantu Gheorghe. Mai concret, 40 de cadre didactice ale institutiei de invatamant participa la un curs, sustinut de doi psihologi din Ungaria.Demersul este finantat de Primaria Sfantu Gheorghe, in cadrul programului destinat promovarii sanatatii fizice si mintale. Bugetul acestui ... citeste toata stirea