40 kg de produse pirotehnice in valoare de 26.000 lei confiscate de politisti

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna au intensificat controalele privind articolele pirotehnice, inca din luna octombrie. Acestia au aplicat amenzi, au deschis dosare penale si au confiscat 40 de kg de produse in valoare de peste 26.000 de lei, in cadrul unei ample actiuni desfasurate pentru prevenirea ilegalitatilor in perioada sarbatorilor de iarna.In cadrul conferintei de presa organizata de IPJ Covasna vineri, 20 decembrie, politistii au prezentat articolele ... citește toată știrea