5 evenimente din weekend unde jandarmii covasneni actioneaza pentru siguranta cetatenilor

O serie de evenimente sunt organizate pe raza judetului nostru in acest sfarsit de saptamana cu participarea unui public numeros.Astfel, in perioada 27- 28 august, jandarmii covasneni vor actiona pentru siguranta cetatenilor, cu ocazia desfasurarii manifestarilor din spatiul public, dupa cum urmeaza:In data de 27.08.2022, pe stadionul "Dr. Sinkovits" din municipiul Targu Secuiesc, are loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele ACS KSE Targu Secuiesc - ACS Olimpic ... citeste toata stirea