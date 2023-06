Ziua Invatatorului, instituita prin Legea nr. 289/2007, este marcata, in fiecare an, la data de 5 iunie, care reprezinta data nasterii "fondatorului invatamantului in limba nationala in Tara Romaneasca" - Gheorghe Lazar.Personalitate complexa, Gheorghe Lazar s-a manifestat ca organizator si conducator de scoala, autor al mai multor manuale, inginer practician, orator, moralist si scriitor. Din perspectiva actiunilor sale, el este unul dintre intemeietorii culturii romane moderne.Gheorghe ... citeste toata stirea