5 lucruri de stiut despre bursele de excelenta oferite de Primaria Sfantu Gheorghe

Primaria Sfantu Gheorghe va oferi si in acest an 5 burse, in valoare totala de 25.000 de lei, pentru a recompensa elevii de liceu cu rezultate remarcabile. Iata care sunt 5 cele mai importante lucruri de stiut despre acestea.Cati bani pot primi elevii de liceu cu rezultate deosebiteElevii care vor obtine bursele de excelenta vor beneficia de suma de 5.000 de lei fiecare."Anul trecut, suma acordata fiecarui elev a fost majorata de la 3.000 de lei, la 5.000 de lei, cresterea fiind motivata ... citește toată știrea