5 lucruri pe care ar trebui sa le stii despre Mica Unire daca esti covasnean

Astazi se implinesc 164 de ani de la Mica Unire, atunci cand Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor in Esara Romaneasca, dupa ce pe 5 ianuarie obtinuse acelasi statut si in Moldova. Acesta a fost un pas important pentru infaptuirea Romaniei pe care o cunoastem astazi. Totusi, ce ar trebui sa stim noi, covasnenii, despre Mica Unire? Am aflat asta de la trei profesori de istorie din judet.1. A fost primul pas spre Marea Unire din 1918Fara Mica Unire, realizarea Marii Unirii de la 1 ... citeste toata stirea