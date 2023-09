Casele, comunitatile, strazile, autobuzele, masinile, florariile, curtile scolilor, bancile, cafenelele. Ce au in comun toate acestea? In principal, faptul ca toate s-au umplut de viata, zumzet si lume luni dimineata. Scoala a inceput din nou. In vreme ce pentru unii a fost cu emotii si entuziasm, au fost si altii pentru care aceasta perioada vine cu exact opusul. Probabil ca pentru cei din urma directorii, preotii, autoritatile locale si centrale s-au straduit sa vina cu mesaje motivationale ... citeste toata stirea