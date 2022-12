50 de locuinte noi in Orko: care este stadiul si ce investitii similare sunt in zona

Cea mai mare investitie facuta vreodata in cea mai saraca zona din Sfantu Gheorghe, care presupune construirea a 50 de locuinte noi in cartierul Orko, este la stadiul de extindere si punere in functiune a retelei electrice. Dupa aceea, primaria va preda amplasamentul constructorului.Aceeasi firma are in lucru inca doua proiecte importante in zona: construirea gradinitei pentru 100 de copii si a centrului comunitar integrat (CCI). Toate cele trei proiecte de infrastructura, finantate din ... citeste toata stirea