54%, rata de promovare a examenului auto in 2022 in judetul Covasna; mai mica decat in 2021

Dintre candidatii care au sustinut in 2022 examenul pentru permisul auto, doar 54% au fost admisi dupa proba practica, o rata mai mica de promovare decat in 2021, arata statistica prezentata marti, intr-o conferinta de presa organizata la Prefectura.Cu alte cuvinte, daca in 2021 rata de promovare a examenului a fost de 62%, in 2022 doar 54% dintre persoanele care au fost pe traseu au luat permisul."Se poate spune ca aceasta rata de promovare de 40-50% este una mica, dar nu putem spune ca ... citeste toata stirea