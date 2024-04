6 recomandari de la jandarmi, pentru a petrece in siguranta de Zilele Sfantu Gheorghe

A 31-a editie a Zilelor Sfantu Gheorghe vine si cu o serie de recomandari de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Covasna, pentru a petrece si a ne bucura de evenimentele care au loc in oras in siguranta. De faptul ca totul se desfasoara fara a pune in pericol pe nimeni se vor asigura si cei de la Gruparea de Jandarmi Mobila "Burebista", din Brasov, informeaza autoritatile.Jandarmii vor fi pe teren pentru ca toate activitatile programate de Zilele Sfantu Gheorghe sa se desfasoare fara ... citește toată știrea