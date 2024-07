7 oameni au murit in accidente rutiere in judetul Covasna, in prima jumatate a anului

In primele 6 luni ale acestui an, judetul Covasna a inregistrat 21 de accidente rutiere grave, soldate cu 7 decese si 16 raniti grav. Pentru a spori siguranta pe drumurile publice, dar si pentru a educa participantii la trafic in cultura sigurantei rutiere, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna vor intensifica, in prima saptamana a lunii iulie, activitatile de control si monitorizare a traficului.Datele oficiale ale IPJ Covasna arata ca din totalul celor 21 ... citește toată știrea