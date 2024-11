7 sfaturi pentru o piele sanatoasa in sezonul rece, de la farmacista Fazakas Kata

Textul a fost publicat prima data in Revista OCV, editia 4626, din 20-27 septembrie 2024.Pe masura ce frunzele isi schimba culoarea si vremea devine mai racoroasa, pielea noastra se confrunta cu noi provocari. In acest context, respectiv pentru a aduna cele mai valoroase sfaturi si tehnici care sa ne ajute sa ne mentinem pielea sanatoasa si luminoasa in aceasta perioada, am consultat un expert in ingrijirea pielii. Farmacista Fazakas Kata din Sfantu Gheorghe, fondatoarea KATI Naturals, un ... citește toată știrea