70 de elevi din Ungaria au invatat meserie la Sfantu Gheorghe

Prin parteneriatul intre VET Center si cele 20 de companii si institutii de invatamant din Sfantu Gheorghe, 70 de elevi de la cinci scoli profesionale din Ungaria si-au finalizat anul trecut stagiile de practica in judetul nostru. Tinerii si-au dezvoltat competentele in industria constructiilor, prelucrarea lemnului si metalelor, industria textila, ingrijirea frumusetii, IT, tipografie, asamblare auto si mecanica, se arata intr-un comunicat de presa al StartUp HUB. Programul va continua si in ... citeste toata stirea