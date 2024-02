Municipiul Targu Secuiesc va avea in acest an un buget de peste 164 de milioane de lei, iar aproape 70% din aceasta suma va fi alocata dezvoltarii, a informat, luni, Primaria.Reprezentantii autoritatillor locale au mentionat ca este un "buget substantial", precizand ca majoritatea banilor provin din fonduri europene si din finantari guvernamentale specifice."Bugetul pe 2024 pentru Targu Secuiesc a crescut de la 119,4 milioane de lei anul trecut la 164,8 milioane de lei in acest an. Din suma ... citeste toata stirea