De Ziua Femeii, politistii rutieri au intampinat doamnele si domnisoarele aflate in trafic cu flori, urari si recomandari preventive.Ca in fiecare an, de Ziua Femeii, politistii au pregatit flori, pe care le-au oferit conducatoarelor auto aflate in trafic.Gandurile politistilor s-au indreptat si catre femeile din Ucraina care au primit flori si incurajari din partea oamenilor legii. ... citeste toata stirea