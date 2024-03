8 Martie este despre drepturile femeii, nu despre mame

Spre deosebire de limba romana sau engleza, in limba araba, conjugate la persoana a III-a singular, verbele au forme diferite. Intr-un fel spui "el mananca" si in alt fel "ea mananca". Interesant este ca verbul "a divorta" nu se conjuga si la feminin. Gramatical, ar putea avea o forma de feminin, desigur, dar e inutil sa o inveti pentru ca "ea divorteaza" nu se foloseste. De ce? Pentru ca divortul poate fi inaintat doar de barbati. Altfel spus, in multe din spatiile arabe, legea ii da dreptul ... citește toată știrea