Aplicatie pentru vinuri? Trebuie sau nu baut cu apa? Cel mai scump este si cel mai bun, iar o sticla cu dop filetat este de proasta calitate? Am aflat raspunsuri la aceste intrebari, dar si la multe altele, de la reprezentanti ai mai multor crame de vinuri, care au fost prezenti in orasul nostru de Zilele Sfantu Gheorghe. Publicul a putut degusta in Curtea Vinului, amplasata in Parcul Memorial '56 din Sfantu Gheorghe, dar si la SzimPlatz. Ne-am folosit de aceasta oportunitate si am stat de ... citeste toata stirea