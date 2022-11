9 echipe vin la Festivalul International de Pomana Porcului de la Balvanyos

Festivalul International de Pomana Porcului din statiunea Baile Balvanyos, comuna Turia, ajunge in acest an la editia cu numarul XV. La evenimentul care va avea loc in perioada 18-20 noiembrie, la Baile Balvanyos - Complex Cetate, si-au anuntat prezenta 9 echipe din tara si din Ungaria."Patru echipe sunt din afara, din Ungaria, si restul din judetele Buzau, Prahova si trei din judet. Trei ani nu s-a organizat festivalul. Intr-un an a a fost pesta porcina, iar apoi a venit pandemia. Speram sa ... citeste toata stirea