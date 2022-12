A avut loc prima aterizare pe pista aeroportului din Brasov

Avionul de calibrare a aterizat marti, 13 decembrie a.c., pe pista Aeroportului International Brasov Ghimbav (AIBG) si a inceput verificarea, in zbor, a echipamentelor de radionavigatie instalate la sol. Beechcraft Super King Air, inmatriculata YR-CAA, este singura aeronava din Romania care are la bord dotari ultraperformante in domeniu si va efectua un total de 30 de ore, in prima etapa, de verificari in zbor. Parcursul zborului de calibrare efectuat marti a putut fi urmarit live pe site-ul si ... citeste toata stirea