A crescut cantitatea de deseuri electronice si sticle colectate de TEGA

Daca anul trecut TEGA a colectat 90.135 kg de deseuri electronice in prima jumatate a anului, anul acesta cantitatea a crescut: 96.523 kg au fost colectate de compania publica de gestionare a deseurilor."Ne asteptam la o scadere in acest domeniu, deoarece am ramas deja fara televizoarele vechi, mari si electrocasnicele grele, iar in paralel exista si un program national care vizeaza echipamentele electronice. Cu toate acestea, cresterea este foarte pozitiva, la fel ca si faptul ca am ajuns la ... citeste toata stirea