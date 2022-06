A fost demarat recensamantul din usa in usa

Incepe recensamantul din usa in usa, a anuntat prefectul judetului Covasna. Dr. Raduly Istvan a mai spus si ca, potrivit rezultatelor actualizate ale fazei de autocompletare, in orasele judetului cele mai multe formulare validate au fost completate de locuitorii din Covasna, Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc.In faza de recensamant door to door, recenzorii vor contacta persoanele care nu au completat chestionarul, l-au completat incomplet sau au facut erori in etapa de autocompletare. ... citeste toata stirea