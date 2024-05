A fost finalizat podul pentru pietoni si biciclisti de peste raul Olt

Dupa aproape un an si jumatate de la inceperea lucrarilor, podul pentru pietoni si biciclisti de peste raul Olt a fost dat in folosinta. Acesta reprezinta un punct de legatura intre cartierul Oltul si zona industriala din partea sud-estica a orasului Sfantu Gheorghe. Lucrarea a costat 8,6 milioane de lei.Investitia a fost finalizata in urma cu cateva saptamani, conform autoritatilor locale. Joi, in timpul conferintei de presa, in jurul orei pranzului, pe podul nou-nout, care leaga strada ... citește toată știrea