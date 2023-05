Vineri, 19 mai, Consiliul Judetean Covasna a semnat contractul de executie a lucrarilor de reabilitare a Castelului Miko din Olteni, ceea ce inseamna ca lucrarile propriu-zise vor fi demarate in curand. Dupa restaurare, castelul va fi transformat in Muzeu Ecvestru Secuiesc. Termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor este 30 iunie 2026.Contractul de executie a lucrarilor de restaurare a Castelului Miko, in valoare de 13,1 milioane de lei, a fost semnat cu firma Baumeister SRL, reprezentata ... citeste toata stirea